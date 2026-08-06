Palladini: "Per il momento segnali positivi da Fofana e Musah"
Il Milan in questo momento vive una chiara fase di rodaggio. Inevitabile quando rivoluzioni la tua guida tecnica: Ruben Amorim sta conoscendo piano piano la rosa a disposizione, ogni giorno di più considerando anche che molti giocatori sono rientrati scaglionati dal Mondiale. Secondo il giornalista Enzo Palladini, intervenuto come opinionista su TMW Radio, ci sono anche delle indicazioni positive da queste due prime amichevoli contro Celtic e Inter. Un estratto delle sue dichiarazioni.
MILAN, SEGNALI POSITIVI DA FOFANA E MUSAH
Il commento di Enzo Palladini sulle prime impressioni avute dal nuovo Milan di Ruben Amorim: "Poche le indicazioni per ora dal campo. Per il momento i segnali positivi arrivano da Fofana e Musah, che stanno correndo tanto, recuperano palloni e nelle due partite giocate hanno dato qualcosa. Bene Bartesaghi, Gila lo abbiamo visto 15 minuti perché poi si è infortunato subito ma è un grande acquisto. Goncalo Ramos è forte, se si ricorda come si gioca titolare. L'idea di gioco di Amorim non mi sembra così male, ho visto riaggressione a metà campo".
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