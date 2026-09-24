Bezzi impaziente: "Il Milan ha preso un attaccante da 75 milioni che fa ridere"

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Il commento impaziente e un po' ingeneroso di Gianni Bezzi sul centravanti del Milan Gonçalo Ramos

Il giudizio su Gonçalo Ramos sta dividendo molti. Vero che da un colpo così importante a livello economico ci si aspetta che escano fuori grandi numeri a livello di produzione offensiva, mentre invece il centravanti portoghese è fermo ancora a 1 gol in sei gare stagionali. Allo stesso tempo è anche vero che Ramos non ha chiesto di essere pagato 75 milioni e che comunque, quando supportato dalla squadra, ha fatto vedere ottime cose che hanno contribuito al gioco globale milanista. Parlando di Italiano e Vlahovi su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Gianni Bezzi è finito a commentare il Milan e Gonçalo Ramos.

IL MILAN HA PRESO UN ATTACCANTE CHE FA RIDERE

Il commento del giornalista Gianni Bezzi: "Chi mi manca di più tra Vlahovic e Italiano? Italiano. E' uno che non buca troppo mediaticamente ma è molto bravo. Peccato, lo avrei visto al Milan. Milan che invece ha preso un attaccante per 75 milioni come Ramos che fa ridere. Su Vlahovic invece dico che gioca in un campionato inferiore. Manca ma il campionato turco non è così allenante".