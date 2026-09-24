Nazionali, tutti i milanisti in campo domani: esordio per la nuova Francia di Zidane
Stiamo ormai entrando nella sosta delle Nazionali, la prima di questa stagione e anche la più lunga. I primi rossoneri sono scesi o scenderanno in campo oggi ma domani ce ne saranno in campo il doppio, ben sei. Sicuramente i riflettori sono puntati sulla Francia del nuovo CT Zinedine Zidane che conta due membri rossoneri come Mike Maignan e Adrien Rabiot. In campo anche la coppia del Belgio, la Nigeria di Chukwueze e la Bulgaria U21 di Vladimirov.
NAZIONALI, SEI ROSSONERI IMPEGNATI DOMANI
Di seguito tutti gli impegni dei sei giocatori del Milan in campo con le rispettive Nazionali (in ordine di orario):
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
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