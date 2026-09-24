Portogallo in campo: Gonçalo Ramos parte dalla panchina
Inizia questa sera la prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League. In campo questa sera a Lisbona, nello stadio dello Sporting Club, il Portogallo comincia il nuovo ciclo affidato all'esperto CT Jorge Jesus. Ad affrontare i lusitani, alle ore 20.45 italiane, ci sarà il Galles. L'unico rossonero coinvolto in questa partita è il centravanti Gonçalo Ramos che però partirà dalla panchina: Cristiano Ronaldo non ha ancora dato addio alla Nazionale e si è guadagnato il gettone dal primo minuto.
PORTOGALLO-GALLES, LE UFFICIALI: RAMOS IN PANCHINA
Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo e Galles:
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. A disp.: Rui Silva, Soares, Dalot, Araujo, Tavares, Palhinha, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Conceiçao, Joa Neves, Trincao, Leao. All. Jorge Jesus
GALLES (4-3-3): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; Brooks, Ampadu, Sheehan; J. James, Koumas, Johnson. A disp.: Cornell, King, Mepham, Burns, Cullen, Moore, Roberts, Norrington-Davies, Harris, Thomas, D. James, Colwill. All. Bellamy
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