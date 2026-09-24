Portogallo in campo: Gonçalo Ramos parte dalla panchina

Portogallo in campo: Gonçalo Ramos parte dalla panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 19:36News
di Francesco Finulli
Gonçalo Ramos, centravanti del Milan, parte dalla panchina nella partita del Portogallo contro il Galles oggi alle ore 20.45

Inizia questa sera la prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League. In campo questa sera a Lisbona, nello stadio dello Sporting Club, il Portogallo comincia il nuovo ciclo affidato all'esperto CT Jorge Jesus. Ad affrontare i lusitani, alle ore 20.45 italiane, ci sarà il Galles. L'unico rossonero coinvolto in questa partita è il centravanti Gonçalo Ramos che però partirà dalla panchina: Cristiano Ronaldo non ha ancora dato addio alla Nazionale e si è guadagnato il gettone dal primo minuto.

PORTOGALLO-GALLES, LE UFFICIALI: RAMOS IN PANCHINA

Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo e Galles:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. A disp.: Rui Silva, Soares, Dalot, Araujo, Tavares, Palhinha, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Conceiçao, Joa Neves, Trincao, Leao. All. Jorge Jesus

GALLES (4-3-3): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; Brooks, Ampadu, Sheehan; J. James, Koumas, Johnson. A disp.: Cornell, King, Mepham, Burns, Cullen, Moore, Roberts, Norrington-Davies, Harris, Thomas, D. James, Colwill. All. Bellamy