Ramos: "Ricordo quando ho segnato doppietta al mister Amorim. Non ne parlo con lui..."

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Simpatico aneddoto di Gonçalo Ramos sul suo rapporto con il tecnico Ruben Amorim

Nel corso di una chiacchierata pubblicata sui canali sociali del Milan, il nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos ha toccato diversi temi e tra questi anche quello relativo al nuovo allenatore Ruben Amorim, suo connazionale. In particolare l'attaccante ha provato a rammentare uno dei primi ricordi che lo lega al suo mister: quando l'attuale numero 9 del Milan gli segnò contro una doppietta.

Gonçalo Ramos sul rapporto che ha con il tecnico rossonero Ruben Amorim. “Ricordo quando ero al Benfica e abbiamo pareggiato 2-2 contro lo Sporting, e ho segnato due gol contro mister Amorim. Ero molto felice. Non ne parlo con lui, solo con i membri dello staff Carlos e Vital. Allora lui già mi conosceva perché eravamo nel bel mezzo del campionato e avevo già giocato tante partite col Benfica. Questo lo ha aiutato a conoscermi meglio”.