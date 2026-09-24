Bruno Fernandes, Milan contattato in estate: può essere un obiettivo l'anno prossimo

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Bruno Fernandes è in scadenza di contratto è potrebbe diventare obiettivo di mercato anche per Milan e Juve, già contattate dagli agenti in estate

Il futuro di Bruno Fernandes con il Manchester United non è così chiaro. Il calciatore, classe 1994, è una delle colonne della formazione dei Red Devils di cui è capitano e l'anno scorso è stato addirittura votato come miglior giocatore della Premier League, distruggendo il record di assist in una singola stagione. Eppure con il contratto in scadenza nel 2027 e un addio che si è respirato già nell'ultima estate, non è detto che venga esercitata l'opzione di un anno per il prolungamento automatico fino al 2028.

Questo viene riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal collega Marco Guidi. Secondo quanto viene riferito dalla rosea, già durante l'ultima estate gli agenti di Bruno Fernandes si erano mossi per cercare una via d'uscita: sarebbero state contattate anche il Milan e la Juventus che, a questo punto, potrebber diventare interlocutori credibili anche per la prossima estate. Per rossoneri e bianconeri non è stato possibile procedere per una questione di costi dello stipendio. A oggi non ci sono accordi per il rinnovo e questa pista prende sempre più corpo. L'attenzione deve essere rivolta in particolare all'Arabia che potrebbe avere una potenza economica non contrastabile.