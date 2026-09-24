Ramos sul sostegno dei tifosi rossoneri: "Mi piace sentire questo calore"
Il centravanti Gonçalo Ramos è stato accolto come un Re, anche in virtù della cifra che il Milan ha speso per comprarlo dal PSG. Il centravanti rossonero per sdebitarsi ha timbrato il cartellino alla sua prima gara a San Siro. Vero, c'è stato qualche passaggio a vuoto ma non del tutto imputabile solamente al numero 9 che, d'altro canto, si è sempre speso con grande generosità. Nell'ultima gara con il Lecce si è speso ma ha saputo anche raccoglierne i frutti. In un'intervista concessa ai canali sociali del club Ramos ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Milan.
Gonçalo Ramos racconta l'impatto avuto con i tifosi del Milan: “È stato molto bello, ho incontrato i tifosi per la prima volta a Giacarta dove abbiamo tanti sostenitori. È stato incredibile, perché eravamo così lontani da casa ma potevamo sentire chiaramente il loro supporto. Capisci quanto il Milan sia enorme come Club e come tifoseria. I nostri tifosi ci danno forza e sostegno in ogni partita. Mi piace sentire questo calore durante la partita. A volte può sembrare un piccolo aiuto, ma nei momenti importanti è fondamentale”.
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