L'Ecuador di Estupinan strapazzato dalla Corea: Pervis titolare e ammonito
Il terzino milanista Pervis Estupinan è stato il primo calciatore del Milan a scendere in campo in questa sosta delle Nazionali. Con il suo Ecuador il laterale ha affrontato oggi, all'orario di pranzo qui in Italia, la Corea del Sud in amichevole a Suwon. Non è andata molto bene ai sudamericani, alla prima del nuovo CT Marcelo Gallardo: l'Ecuador è stato strapazzato per 3-0 dai coreani, in gol Oh, Son e Lee. Per Estupinan titolarità e cartellino giallo: novanta minuti in campo totali per lui.
ECUADOR, I PROSSIMI IMPEGNI DELLA SOSTA
Rimangono solamente altri due impegni amichevoli per l'Ecuador in questa sosta, a margine di un quadrangolare con Giappone, Panama e Nuova Zelanda. Il calendario:
- Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
- Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)
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