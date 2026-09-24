MN - Giustiniani crede in Ramos: "E' un grande attaccante, ma fa un lavoro quasi da centrocampista"

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Un estratto delle considerazioni in esclusiva a MilanNews.it da parte del giornalista e opinionista sportivo di DAZN Gabriele Giustiniani

Gabriele Giustiniani, noto giornalista sportivo e voce di DAZN ha parlato così in esclusiva su MilanNews.it delle varie tematiche legate alla stretta attualità del mondo rossonero. Il nuovo Milan di Ruben Amorim, dopo un avvio di stagione positivo resta comunque un cantiere aperto. In Europa League si fatica ad accettare la prima sconfitta all'esordio contro il Benfica, mentre in campionato i rossoneri hanno mostrato un passo diverso. 11 punti nelle prime 5 partite sono un bottino interessante per una squadra nuova e ancora in cerca della propria identità definitiva. Di seguito un estratto delle sue considerazioni a MilanNews.it.

GIUSTINIANI A MILANNEWS.IT

"Ramos è un grande attaccante. Ha sbagliato dei gol , ma ha avuto anche pochi palloni. E’ costato tanto , forse troppo ma è stato il punto da cui Amorim è voluto partire. Fa un lavoro enorme per la squadra, quasi da centrocampista azzarderei e quindi perde poi lucidità sotto porta. Se lo si lascia invece magari più dentro l’area e lo si serve meglio secondo me la musica cambia.

Per l’atteggiamento. Pulisic è sempre stato propositivo. Non ha mai fatto trapelare nulla extra campo. Per Leao da cui ci si aspettava sempre tanto invece non è stato così. Vedere uno che entra e cammina e non fa la corsa indietro e poi però non incide nella sua specialità alla lunga stufa. Il Milan è stato per anni “ prigioniero degli atteggiamenti di Leao” . Pulisic anche non ha reso ma poi abbiamo visto al mondiale .. forse giocava anche fuori posizione. In questo momento è il giocatore che può cambiare il Milan. Senza dubbio".