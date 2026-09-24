Amorim incontra Boto al Portugal Football Summit: fu accostato al Milan
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Il tecnico rossonero Ruben Amorim ha incontrato Josè Boto, direttore sportivo accostato al Milan in estate, al Portugal Football Summit
In questi giorni si sta svolgendo a Oeiras, in Portogallo, il Portugal Football Summit. Tra i presenti della giornata di oggi anche il tecnico rossonero Ruben Amorim che si è presentato come uditore. L'allenatore del Milan è stato ripreso dalle telecamere di gianlucadimarzio.com prende sorride e si saluta con Josè Boto, direttore sportivo del Flamengo che nel corso del casting estivo milanista per la dirigenza è stato anche accostato al club di Gerry Cardinale.
Amorim e Boto condividono una lunga amicizia. Infatti hanno trascorso sei anni insieme al Benfica quando ancora Amorim era un calciatore e Boto lavorava come responsabile dell'area scouting del club di Lisbona. La foto:
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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