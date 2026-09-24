Boto rassicura: "Amorim ha un calcio speciale che ha bisogno di tempo e giocatori giusti"

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Le dichiarazioni del dirigente portoghese Josè Boto sul tecnico rossonero Ruben Amorim e la sua nuova esperienza al Milan

Il direttore sportivo Josè Boto, oggi al Flamengo ma nel corso dell'estate uno dei nomi emersi come possibile soluzione per il Milan che andava a caccia di una nuova dirigenza, è intervenuto oggi dal Portugal Football Summit che si sta tenendo a Oeiras, in Portogallo, in questi giorni. Il dirigente sportivo è stato intervistato in diretta dai colleghi di Sky Sport parlando di Ruben Amorim ma anche del suo futuro lavorativo.

AMORIM HA BISOGNO DI TEMPO E CALCIATORI GIUSTI

Le dichiarazioni di Josè Boto su Ruben Amorim con cui è amico e che conosce da tempo: "Propone un calcio speciale che ha bisogno di tempo e di giocatori giusti. Chiaro che il Milan deve vincere obbligatoriamente ma c'è bisogno di tempo perché si adatti e i suoi giocatori si adattino al suo. Se verrà dato questo tempo, questo sarà buono per il Milan perchè finalmente potrà, dopo Stefano Pioli, lottare per qualcosa di importante".