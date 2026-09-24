MN - Giustiniani è sicuro: "Ad Amorim va dato il giusto tempo"

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Un estratto delle considerazioni in esclusiva a MilanNews.it da parte del giornalista e opinionista sportivo di DAZN Gabriele Giustiniani

Gabriele Giustiniani, noto giornalista sportivo e voce di DAZN ha parlato così in esclusiva su MilanNews.it delle varie tematiche legate alla stretta attualità del mondo rossonero. Il nuovo Milan di Ruben Amorim, dopo un avvio di stagione positivo resta comunque un cantiere aperto. In Europa League si fatica ad accettare la prima sconfitta all'esordio contro il Benfica, mentre in campionato i rossoneri hanno mostrato un passo diverso. 11 punti nelle prime 5 partite sono un bottino interessante per una squadra nuova e ancora in cerca della propria identità definitiva. Sul momento del Diavolo, ecco un estratto delle considerazioni di Giustiniani:

"E' già il Milan di Amorim? Non so, però sono a due punti dal primo posto. E’ una squadra che va assembleata. E’ da capire se Amorim riuscirà a trovare una quadra ma gli va dato tempo. Non ho mai visto nessuno vincere il campionato alla quinta giornata. E penso che anche lui debba rivedere qualcosa dal punto di vista tattico. A me sembra che siano in arrivo cambiamenti. A partire dalla difesa. Dopodiché spero anche che si trovi un modo per proteggere ed esaltare modric che invece mi sembra quello che soffra un po di più queste corse all’indietro".