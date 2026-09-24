VIDEO - Amorim ad Oeiras per il summit del calcio portoghese
In questi giorni, ad Oeiras, c’è la tre giorni del Summit del Calcio Portoghese: un summit internazionale che pone il Portogallo al centro dell'innovazione e dello sviluppo nel settore calcistico, riunendo leader, atleti, club, federazioni, aziende e startup provenienti da tutto il mondo.
Tra gli ospiti più importanti, come racconta Sky Sport, c’è anche Ruben Amorim. L’allenatore del Milan ha approfittato di questa settimana di riposo a Milanello per tornare in patria e fare un salto al summit: l’ex Sporting ha lasciato un ricordo decisamente positivo ed è stato tra i più fermati nello spazio dedicato all’evento. Riporta Gianluca Di Marzio che c'è stato un incontro fra l'allenatore rossonero ed il il direttore sportivo del Flamengo José Boto, con i due hanno trascorso ben 6 stagioni insieme al Benfica: Boto da responsabile dell'area scouting del club portoghese e Amorim da giocatore.
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