Per Orsato, c'è stato un errore contro il Milan alla prima giornata. Giusto il gol alla Juve

Per Orsato, c'è stato un errore contro il Milan alla prima giornata. Giusto il gol alla JuveMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Antonello Gioia
Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul tema arbitrale in Serie A.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul tema arbitrale in Serie A, tornato in auge dopo il vertice di lunedì con gli allenatori del campionato: "Dal vertice che c'è stato a Lissone tra allenatori e designatore degli arbitri, che ha messo in chiaro quello che è successo in queste prime cinque giornate, sono emersi due episodi interessanti sul Milan. Era rigore quello a Torino per il fallo di mano di Vlasic - l'avevamo visto tutti, ed è bene che Orsato l'abbia ammesso - ed era buono il gol del Milan a Torino contro la Juventus, dove sapete che c'era stato quel presunto fallo a inizio azione. Erano due episodi che rappresentano un retroscena secondo me molto significativo e interessante, perché rimette un po' le cose a posto.

Ma mi piace questo metro arbitrale senza troppi falli e rigori, che rende il gioco molto più fluido, rapido e diverso, onestamente. Perché il gioco è cambiato. Io lo preferisco, dico la mia: lo preferisco e credo sia un passaggio che potrebbe aiutare il calcio italiano a riavvicinarsi a quello europeo, dal quale è troppo distante, come si vede purtroppo nei risultati. Me lo auguro anche in ottica Nazionale".