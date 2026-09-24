Milan Futuro, la sfida con la Pavonese rinviata al 21 ottobre

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Oggi alle 16:23News
di Redazione MilanNews
Pavonese-Milan Futura rinviata a fine ottobre a causa dei tanti rossoneri impegnati nelle nazionali giovanili

A causa dei diversi rossoneri impegnati con le rispettive nazionali giovanili, Pavonese-Milan Futuro, inizialmente prevista per domenica 4 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 21 ottobre alle ore 15:00. I rossoneri di mister Navarro quest'anno ha cominciato molto bene in campionato, nel Girone B di Serie D: tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro partite stagionali. Al momento la squadra si trova in terza posizione in classifica.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Chievoverona 12
Nibbionano&Valtidone 12
Milan Futuro 9
Virtus Verona 8
Piacenza 7
Leon 6
Brusaporto 6
Pro Palazzolo 6
Real Calepina 5
Virtus Ciserano Bergamo 5
Caldiero Terme 5
Scanzorosciate 4
Pavonese 4
Villa Valle 3
Club Milano 3
Rovato Vertovese 2
Tritium 1
Fiorenzuola 0