Vota il miglior giocatore di settembre in Serie A: c'è Rabiot
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Aperte le votazioni per il miglior giocatori di Serie A del mese di settembre: i tifosi rossoneri possono votare per Adrien Rabiot
Da oggi i tifosi possono votare per scegliere il miglior giocatore del mese di settembre della Serie A, con il premio è sponsorizzato da EA Sports con il videogame FC27. Tra i candidati c'è anche il rossonero Adrien Rabiot: il francese è già a quota due gol e due assist in campionato nonostante solo ultimamente abbia ritrovato una condizione fisica soddisfacente.
La corsa al primo @EASPORTSFC Player of the Month della stagione è iniziata⚡— Lega Serie A (@SerieA) September 24, 2026
Scegli il tuo vincitore e fai sentire la tua voce. Vota ora 👉 https://t.co/udxTqM1M5L#FC27 @easportsfcit pic.twitter.com/9TrmS6mDEr
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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