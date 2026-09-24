Vota il miglior giocatore di settembre in Serie A: c'è Rabiot

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Oggi alle 17:12News
di Manuel Del Vecchio
Aperte le votazioni per il miglior giocatori di Serie A del mese di settembre: i tifosi rossoneri possono votare per Adrien Rabiot

Da oggi i tifosi possono votare per scegliere il miglior giocatore del mese di settembre della Serie A, con il premio è sponsorizzato da EA Sports con il videogame FC27. Tra i candidati c'è anche il rossonero Adrien Rabiot: il francese è già a quota due gol e due assist in campionato nonostante solo ultimamente abbia ritrovato una condizione fisica soddisfacente.