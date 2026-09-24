Il dirigente Boto: "Il calcio italiano mi affascina ma ora ho un contratto con il Flamengo"

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Il direttore sportivo del Flamengo Josè Boto, accostato nelle scorse settimane al Milan, ha parlato del suo futuro a margine del Portugal Football Summit

Tra i tanti nomi che sono stati proposti e che sono emersi quest'estate durante il casting per il direttore sportivo del Milan da parte di Gerry Cardinale, è emerso anche il nome del dirigente portoghese Josè Boto, oggi al Flamengo. Alla fine non se ne è fatto nulla ma l'accostamento probabile è relativo al fatto che Ruben Amorim è grande amico di Boto, tanto che oggi si sono incontrati e salutati a margine del Portugal Football Summit. Boto è stato intervistato in diretta dai colleghi di Sky Sport 24.

Il commento del dirigente Boto sul suo futuro professionale e su un possibile approdo nel calcio italiano: "Io ho un contratto con il Flamengo, è un club enorme, ed è un'esperienza di vita essere lì nel calcio brasiliano, in un club come il Flamengo che ha 40 milioni di tifosi. Per un giorno in cui dovessi tornare in Europa, il calcio italiano mi affascina. L'ho già detto moltissime volte, penso che la figura del direttore sportivo sia molto valorizzata in Italia, più che in altri paesi, e mi piacerebbe, chiaro, lavorare nel calcio"