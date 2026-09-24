Pavlovic titolare nell'esordio della Serbia in Nations League

Pavlovic titolare nell'esordio della Serbia in Nations LeagueMilanNews.it
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Oggi alle 20:12News
di Francesco Finulli
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, parte dal primo minuto nella gara di esordio di Nations League della Serbia

L'avventura della Serbia in questa nuova edizione di UEFA Nations League parte quest'oggi a Belgrado: la nazionale balcanica ospiterà la Grecia in una partita dal pronostico aperto nonostante le varie defezioni della formazione greca. La Nazionale serba nel suo 4-4-2 classico schiera come centrale di difesa, dal primo minuto, il rossonero Strahinja Pavlovic che dunque - per il momento - non ha ancora saltato un minuto nel corso di questa stagione. Di seguito le scelte dei due tecnici.

SERBIA-GRECIA: C'È PAVLOVIC TITOLARE

Le formazioni ufficiali di Serbia-Grecia valida per la prima giornata di UEFA Nations League:

SERBIA (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Cvetkovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Maksimovic, Kostic; Tadic, Jovic. A disp.: Petrovic, Stankovic, Sukacev, Dragojevic, Gudelj, Stankovic, Joveljic, Babic, Terzic, Kostov, Samardzic, Lukic. All. Paunovic

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Kostoulas, Pavlidis. A disp.: Vlachodimos, Mandas, Koulierakis, Masouras, Ioannidis, Douvikas, Androutsos, Tetteh, Saliakas, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis. All. Jovanovic