Pavlovic titolare nell'esordio della Serbia in Nations League
L'avventura della Serbia in questa nuova edizione di UEFA Nations League parte quest'oggi a Belgrado: la nazionale balcanica ospiterà la Grecia in una partita dal pronostico aperto nonostante le varie defezioni della formazione greca. La Nazionale serba nel suo 4-4-2 classico schiera come centrale di difesa, dal primo minuto, il rossonero Strahinja Pavlovic che dunque - per il momento - non ha ancora saltato un minuto nel corso di questa stagione. Di seguito le scelte dei due tecnici.
SERBIA-GRECIA: C'È PAVLOVIC TITOLARE
Le formazioni ufficiali di Serbia-Grecia valida per la prima giornata di UEFA Nations League:
SERBIA (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Cvetkovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Maksimovic, Kostic; Tadic, Jovic. A disp.: Petrovic, Stankovic, Sukacev, Dragojevic, Gudelj, Stankovic, Joveljic, Babic, Terzic, Kostov, Samardzic, Lukic. All. Paunovic
GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Kostoulas, Pavlidis. A disp.: Vlachodimos, Mandas, Koulierakis, Masouras, Ioannidis, Douvikas, Androutsos, Tetteh, Saliakas, Michailidis, Kyriakopoulos, Mouzakitis. All. Jovanovic
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan