Loftus ringrazia: "Un piacere camminare sulla passerella"

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Loftus-Cheek ha postato sui propri canali social le foto della sua partecipazione alla Vogue World in rappresentanza del Milan

Nella serata di martedì Milano è stata centro del mondo ancora una volta. La città ha ospitato l'attesissimo evento mondano della Vogue World, inserito nel contesto della Fashion Week. Tantissime personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport, dell'arte e della cultura in generale - non solo dall'Italia ma da tutto il mondo - si sono ritrovati nello scenario della Galleria Vittorio Emanuele II per una sfilata di moda d'eccezione, quasi un vero e proprio show artistico.

Tra i tantissimi modelli, professionisti e prestati da altri settori, che hanno sfilato sotto la Galleria a due passi dal Duomo, anche una rappresentanza del Milan. Con le tre maglie di questa stagione erano presenti Ruben Loftus-Cheek (prima squadra maschile), Ashley Hu (prima squadra femminile) e Lorenzo Ossola (capitano Milan Futuro). Oggi proprio Loftus-Cheek ha postato sui social alcune foto, esprimendo le sue emozioni: "Vogue è stato un piacere camminare sulla passerella, grazie!".