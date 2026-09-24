Pellegatti commenta: “Gyokeres lo lascerei perdere, Endrick è più fattibile. A gennaio sarà sul mercato”

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Carlo Pellegatti commenta le voci di mercato riguardo due nomi accostati al Milan per il mercato di gennaio.

Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di alcune voci di mercato che riguardano due grandi giocatori: Gyokeres ed Endrick. Queste le sue parole.

“Non credo non credo alla pista Gyokeres perché vorrebbe dire, in prestito credo che non ce lo diano proprio, vorrebbe dire investire altri 70 o 75 milioni per l'attaccante, lo escluderei. Continuo a leggere e mi sembra sinceramente una pista più plausibile, quella del prestito di Endrick, giocatore brasiliano. A luglio 2026 ha compiuto 20 anni, è un giocatore di grande estro, giocatore oggi in forza al Real Madrid dove gioca pochissimo, mi sembra che abbia giocato 4 minuti ed è arrivato anche l'appello di Carlo Ancelotti, perché i suoi gioielli o potenziali futuri campioni, come Estevao, che gioca già un pochino di più nel Chelsea, come lo stesso Endrick, possano avere più minuti nelle gambe per crescere, per progredire. Ebbene, probabilmente Mourinho non lo vede, probabilmente a gennaio potrebbe essere sul mercato”.