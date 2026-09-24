Matri: "Oggi non vedo il Milan per lo Scudetto ma è in crescita"

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Il commento di Alessandro Matri sulle possibilità del Milan di riuscire a lottare per la vittoria dello Scudetto in questa stagione

Il Milan arriva alla sosta ancora imbattuto in campionato: un punto di partenza tutto sommato positivo, nonostante le prestazioni in alcune partite non abbiano rubato l'occhio. I rossoneri hanno chiuso benissimo con l'ultima gara: un'ottima partita a San Siro contro il Lecce vinta per 3-0 con una prestazione corale di livello. Negli studi di DAZN è intervenuto l'ex attaccante anche del Milan Alessandro Matri.

MATRI: A OGGI NON VEDO IL MILAN PER LO SCUDETTO

Il commento di Alessandro Matri sul Milan dopo le prime cinque giornate di campionato: "Il Milan in lotta per lo Scudetto? Penso di no anche se il Milan può farci vedere cose belle secondo me. Penso di no perché mette l’Inter veramente davanti agli altri. Il Milan ha inserito giocatori forti: Gila, Moreira… Stanno ritrovando un Pulisic determinante però Amorim ci sta impiegando un po’, giustamente, a trasmettere le sue idee. Ad oggi non lo vedo per lo scudetto ma vedo un Milan sempre più in crescita"