Sabato il Milan sfida il Chelsea: come sono andate le amichevoli dei Blues
Archiviata anche la terza gara di quest'estate contro l'Inter, la seconda se non si considera la sgambata contro Milan Futuro a Milanello, il Milan si appresta a giocare contro il Chelsea. La partita si disputerà a Giacarta, in Indonesia, al Gelora Bung Karno Stadium: calcio di inizio alle ore 14 italiane. I rossoneri dopo il 7-0 contro l'under 23, hanno pareggiato contro il Celtic (2-2) e nel Derby (1-1). Anche la formazione di Xabi Alonso ha già giocato tre amichevoli: di seguito i risultati.
VERSO IL CHELSEA: IL RUOLINO DEI BLUES NELLE AMICHEVOLI
Anche il Chelsea, come il Milan, ha diviso la sua tournée tra Australia e Asia. Due le gare amichevoli disputate a Sydney, entrambe giocate all'Accor Stadium. Ad aprire il programma un pirotecnico 6-4 contro il Western Sydney: mattatore Joao Pedro con una tripletta, in gol anche Bynoe-Gittens, Essugo e Satpaev. La seconda gara australiana è stato un antipasto di Premier League con il Tottenham Hotspur che ha avuto la meglio per 2-1: per gli Spurs gol di Tonali e Richarlison, in mezzo la rete di Estevao. Infine mercoledì i Blues hanno sfidato la Juventus a Hong Kong: vittoria bianconera per 1-0 grazie a Zhegrova.
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