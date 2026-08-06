Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola tornati in Italia insieme a Gila

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Non solo Mario Gila: sono tornati in Italia anche i giovani Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola

Mario Gila, attualmente infortunato, da Perth è tornato direttamente a Milano senza viaggiare a Giacarta con la squadra. Il difensore spagnolo è atteso al rientro in gruppo per la prossima settimana. Per completare il percorso di recupero lavorerà a Milanello, visto che a Giacarta - tra pre partita, rifinitura e viaggio - non sarebbe stato l'ideale. Continuerà con il suo programma di lavoro personalizzato fino al ritorno con la squadra dalla tournée.

Con lui sono tornati in Italia, per scelta tecnica, anche i giovani Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola, che erano scesi in campo contro il Celtic ma non contro l'Inter.