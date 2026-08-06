Camarda miglior marcatore dell'estate rossonera dopo 3 partite
Francesco Camarda è partito titolare nella seconda amichevole della stagione, finita 1-1 contro l'Inter in Australia: dopo la bella doppietta contro il Celtic, il classe 2008 ha dovuto fare a sportellate con Bisseck per circa un'ora, facendo buoni movimenti ma avendo poche occasioni concrete. Ciononostante, anche senza gol, rimane al momento il miglior marcatore del Milan in quest'estate con 3 gol dopo tre gare giocate, inclusa la partitella in famiglia contro la squadra U23.
ESTATE MILAN, LA CLASSIFICA MARCATORI
Questa la classifica marcatori dell'estate del Milan fino a questo momento dopo tre gare disputate: il 7-0 nella sgambata contro Milan Futuro, il 2-2 a Glasgow contro il Celtic e l'1-1 nel Derby contro l'Inter che si è disputato a Perth.
3 GOL - Francesco Camarda
1 GOL - Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku
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