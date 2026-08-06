MN - Chaka Traorè sicuro: "Chukwueze è forte forte. Assist con il Celtic da fuoriclasse"

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L'investitura di Chaka Traorè per l'ex compagno Samuel Chukwueze

Una delle sorprese di questa stagione potrebbe essere Samuel Chukwueze, con qualche stagione di ritardo. Come emerso anche dalle prime due amichevoli e in generale dal lavoro che viene svolto in gruppo, il nuovo tecnico Ruben Amorim sembra avere grande considerazione per il nigeriano che vede come pedina ideale per il ruolo di esterno destro a centrocampo. Lì ha giocato, molto bene, contro il Celtic e, un po' più in ombra, contro l'Inter. Nell'intervista esclusiva di MilanNews.it a opera di Alessandro Schiavone, l'ex rossonero Chaka Traorè ha parlato molto bene di Chukwueze.

TRAORÈ SICURO: CHUKWUEZE È FORTE FORTE

Il commento di Chaka Traorè sul calciatore del Milan Samuel Chukwueze: “Anche lui è un giocatore forte, forte. Se rimane al Milan farà vedere chi è veramente. È davvero forte e poi conosce il campionato italiano e ha giocato in Premier League, quindi ha abbastanza esperienza per fare la differenza. Poi l’assist che ha fatto a Francesco (contro il Celtic, ndr) è stato incredibile. Un assist del genere lo fanno i fuoriclasse, davvero incredibile".