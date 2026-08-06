Palladini: "Il Milan non avrà mai 50 milioni dalla cessione di Leao"

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Il giornalista Enzo Palladini non è convinto che il Milan possa incassare 50 milioni dalla cessione di Rafael Leao

Il futuro di Rafael Leao rimane in bilico. Il ritorno nell'ambiente rossonero con un allenatore e un nuovo compagno portoghesi, oltre al fatto che non sono ancora arrivate offerte succose da Premier e Liga, stanno facendo anche considerare al calciatore una possibile permanenza in rossonero che fino a pochi giorni fa pareva impensabile. Per commentare tutta questa sensazione TMW Radio ha ospitato il giornalista Enzo Palladini che ha condiviso il suo punto di vista in merito.

IL MILAN NON AVRÀ MAI 50 MILIONI DA LEAO

Le parole del giornalista Enzo Palladini sulla situazione Rafael Leao: "Il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni ma l'impressione è che non li avrà mai, almeno che non ci sia qualche allenatore di Premier che abbia voglia di lui. 30 min sono pochi per il club, per il rendimento avuto negli ultimi due anni però con qualche bonus è una cifra giusta. Il Milan preferisce tenerselo, per non realizzare una minusvalenza. Bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi l'impegno per recuperarlo e venderlo l'anno prossimo a condizioni migliori. leri nel derby qualche segnale positivo è arrivato. Amorim è portoghese e lo ha abbracciato subito al suo arrivo, magari un po' di empatia che può dargli la scossa. E poi l'arrivo di Ramos può averlo anche scosso allo stesso modo".