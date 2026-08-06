Leao-Galatasaray, Guidi: "Gli intermediari sono un po' più ottimisti"

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Il giornalista Marco Guidi ha fornito alcuni aggiornamenti sulla trattativa Milan-Galatasaray per Rafael Leao

È notizia di oggi, giovedì 6 agosto, che il Galatasaray è tornato alla carica per Rafael Leao con una proposta da 35 milioni bonus compresi, rifiutata però dal Milan che continua a rimanere fisso sulla richiesta di almeno 50 milioni di euro. Ciononostante il club turco sembra intenzionato a salire e a non mollare l'osso per il calciatore portoghese. Il giornalista Marco Guidi della Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione Leao al format della rosea Il Blitz.

LEAO-GALATASARAY: INTERMEDIARI PIÙ OTTIMISTI

L'aggiornamento di Marco Guidi sulla situazione Rafael Leao: "L'abbiamo visto 30 minuti contro l'Inter: è entrato abbastanza bene, vivo. Negli scorsi giorni è uscita la notizia che Rafa Leao può restare al Milan ma nelle ultime ore il Galatasaray si è rifatto sotto in maniera prepotente con il Fenerbahce che si è ritirato dalla corsa. Va trovata una quadratura perché il Milan sotto i 50 milioni per il momento non va: i tifosi del Galatasaray, sollecitati anche dall'arrivo di Salah al Trabzonspor, vogliono anche loro il grande arrivo e Leao, insieme a Can Uzun, è il profilo individuato. Il problema è che il Gala deve arrivare a quella quota del Milan: si sta avvicinando e gli intermediari che stanno lavorando all'affare sono un po' più ottimisti"