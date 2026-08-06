MN - Chaka Traorè: "Se Rafa vuole cambiare aria e crede che possa fargli bene, dovrebbe farlo"
È ancora tutto da scrivere il futuro di Rafael Leao: se ne parla ormai da oltre due mesi ma ancora non si è giunti a una risoluzione, nè lato giocatore, nè lato club rossonero. Al momento il portoghese si sta allenando, anche con buono spirito, insieme alla squadra nella tournée tra Australia e Asia: non è nemmeno da escludere una permanenza al Milan che fino a pochi giorni fa sembrava quasi impensabile. A parlare dell'avvenire del numero 10 rossonero anche l'ex compagno Chaka Traorè, ceduto quest'estate al Partizan Belgrado, intervistato in esclusiva da Alessandro Schiavone per MilanNews.it.
TRAORÈ: SE LEAO VUOLE CAMBIARE ARIA, DOVREBBE FARLO
Il commento di Chaka Traorè su Rafael Leao: “Rafa è un professionista. Non so cosa gli manchi, ma personalmente penso che, se vuole cambiare aria e crede che possa fargli bene, dovrebbe farlo. Questa è una cosa che deve vedere lui da solo, perché noi non sappiamo cosa gli passa per la testa. Noi vediamo solo quello che fa in campo, quindi non possiamo giudicare una persona per tutto quello che fa o per come sta. Magari in campo vediamo che non dà il cento per cento, ma non sappiamo cosa succede nella sua vita. Non posso dire quello che non vedo".
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