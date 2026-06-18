Hauge spera di affrontare un giorno il Milan in Champions: "Mi piacerebbe molto tornare nel San Siro rossonero"

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Jens-Petter Hauge ex attaccante rossonero, ha raccontato che gli piacerebbe un giorno affrontare il Milan a San Siro in Champions League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jens-Petter Hauge, ex attaccante rossonero ora al Bodo Glimt, ha commentato anche la stagione che si è da poco conclusa, con il Milan che ha fallito la qualificazione in Champions League. Ecco le sue parole: "L'ho seguita e mi dispiace vedere il Milan di nuovo fuori dalla Champions League. Per la sua storia e il suo prestigio è una società che deve stare in Champions e deve lottare per lo scudetto ogni anno. L'ultima giornata è stata una beffa perché la qualificazione alla Champions era alla portata, ma il Milan ripartirà.

Se mi piacerebbe affrontare il Milan in Champions un giorno? Mi piacerebbe molto tornare nel San Siro rossonero per la Champions. Sarebbe bello per me e penso anche per i milanisti. A San Siro sono tornato per sfidare l'Inter negli scorsi mesi e ci siamo tolti una grande gioia. Passare il turno contro i futuri campioni d'Italia è stata davvero una soddisfazione. Se per me era come un derby? Un pochino sì (ride, ndr) e sono stato felice che abbiamo vinto".