Da Leao e Pulisic a Maignan, Modric e Rabiot: quanti dubbi sul loro futuro al Milan

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La confusione che regna purtroppo a Casa Milan, che ha trovato sì l'allenatore, ma è ancora senza dirigenza, non può ovviamente lasciare tranquilli nemmeno i giocatori rossoneri, che, come i tifosi, hanno enormi dubbi su quello che sarà il futuro del Diavolo. E di conseguenza c'è grande incertezza anche sulla loro permanenza nel club di via Aldo Rossi. I casi più importanti sono chiaramente quelli che riguardano le stelle della rosa del Milan, vale a dire Rafael Leao, Christian Pulisic, Mike Maignan, Luka Modrid e Adrien Rabiot.

MILAN, LEAO VUOLE ANDARE VIA. PULISIC E IL NODO RINNOVO

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Leao ha già rivelato in più occasione che ritiene terminata la sua esperienza in rossonero e per questo vorrebbe cambiare aria. Il suo sogno sarebbe quello di andare a giocare in Premier League e in Liga, ma chiaramente dovrà portare offerte da almeno 50 milioni di euro se vorrà convincere il Diavolo a lasciarlo partire. Per quanto riguarda Pulisic, l'attaccante americano sarebbe un punto fermissimo di Gerry Cardinale, ma c'è il problema del contratto che è in scadenza nel 2027 e senza rinnovo il Milan rischia di perderlo a zero tra un anno.

MAIGNAN, MODRIC E RABIOT: IL LORO FUTURO SARA' ANCORA AL MILAN?

Anche il futuro di Mike Maignan è incerto, nonostante pochi mesi fa abbia prolungato il suo rapporto con i rossoneri fino al 2031. I dubbi del capitano milanista nascono dal fatto che in società non c'è ancora troppa confusione e non c'è ancora una linea manageriale chiara e definita. Tra i tifosi del Diavolo c'è poi grande attesa per conoscere il futuro di Luka Modric che è in scadenza a fine mese e per ora non ha ancora deciso se rinnovare per un'altra stagione o chiudere con il calcio giocato. Dopo il Mondiale si saprà sicuramente qualcosa in più sul futuro del croato che ha già in mano un'offerta del Real Madrid per tornare come dirigente. In stand-by anche Rabiot, altra colonna del squadra, che, non è un mistero, è un giocatore che Max Allegri vorrebbe portare con sé al Napoli.