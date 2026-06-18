Ravezzani contro Scaroni: "Se Cardinale ha il magic touch dopo che ha fulminato Maldini e tenuto Ibra allora auguri"
Fabio Ravezzani ha voluto commentare così le discutibili dichiarazioni di Paolo Scaroni ieri su Gerry Cardinale (CLICCA QUI). L'analisi e commento del noto conduttore televisivo a QSVS. Ecco un estratto delle sue parole:
RAVEZZANI SULLE PAROLE DI SCARONI
"Posso capire che Paolo Scaroni debba un po' "proteggere" Cardinale dal mare di critiche che sta avendo dal popolo rossonero e che voglia spegnere un po' il fuoco, per così dire, però non così. Caro Paolo Scaroni, dire che Cardinale abbia il magic touch vedendo questi ultimi tre anni di scelte e decisioni è un controsenso, non regge. Ma quale magic touch ha avuto Cardinale che ha fulminato una serie di persone a partire da Maldini, e tenendosi al suo fianco il peggiore di tutti che è Ibra. Se questo è il magic touch auguri…”
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