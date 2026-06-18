Ravezzani contro Scaroni: "Se Cardinale ha il magic touch dopo che ha fulminato Maldini e tenuto Ibra allora auguri"

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La critica di Fabio Ravezzani a QSVS direttamente contro il presidente del Milan Paolo Scaroni. Queste le sue considerazioni

Fabio Ravezzani ha voluto commentare così le discutibili dichiarazioni di Paolo Scaroni ieri su Gerry Cardinale (CLICCA QUI). L'analisi e commento del noto conduttore televisivo a QSVS. Ecco un estratto delle sue parole:

RAVEZZANI SULLE PAROLE DI SCARONI

"Posso capire che Paolo Scaroni debba un po' "proteggere" Cardinale dal mare di critiche che sta avendo dal popolo rossonero e che voglia spegnere un po' il fuoco, per così dire, però non così. Caro Paolo Scaroni, dire che Cardinale abbia il magic touch vedendo questi ultimi tre anni di scelte e decisioni è un controsenso, non regge. Ma quale magic touch ha avuto Cardinale che ha fulminato una serie di persone a partire da Maldini, e tenendosi al suo fianco il peggiore di tutti che è Ibra. Se questo è il magic touch auguri…”