MN - Monteiro (Record): “Sicuramente Amorim vorrà un riferimento in attacco e aggiustamenti alla rosa”

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Ipotizzando una possibile formazione, come potrebbe schierarsi il Milan di Amorim? Chi potrebbe chiedere sul mercato?

"È difficile per me rispondere a questa domanda. Non conosco davvero il tipo di idee che potrebbe avere per la squadra. Direi che potrebbe cercare di inserire un punto di riferimento in attacco: un centravanti con caratteristiche fisiche tali da poter combinare efficacemente nello stretto con gli altri giocatori offensivi, siano essi centrocampisti o ali, ma allo stesso tempo capace anche di attaccare lo spazio alle spalle della difesa. È con questo tipo di attaccante che ha ottenuto i maggiori successi allo Sporting. Direi che è ciò che stava cercando di replicare, per esempio, nella sua seconda stagione al Manchester United attraverso gli acquisti di Højlund e Cunha. Al di là di questo, è difficile dirlo. Posso certamente immaginare che voglia apportare ulteriori aggiustamenti alla rosa".