Pancaro non ha dubbi: "I problemi nascono quando viene mandato a casa Maldini"

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Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "I problemi nascono quando viene mandato a casa Maldini"

Il Milan ha scelto di aprire una nuova fase della propria storia. Per guidare il progetto del futuro, la dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo più adatto per inaugurare un nuovo ciclo. Il suo arrivo sulla panchina rossonera è ufficiale.

Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi e da prestazioni lontane dalle aspettative, il club è deciso a cambiare direzione. Amorim porta con sé l'esperienza maturata al Manchester United, nonostante alti e bassi, e un'idea di calcio moderna e riconoscibile.

I tifosi seguono con attenzione l'inizio di questo percorso. Saranno necessari tempo e stabilità per consentire al progetto di crescere nel migliore dei modi. Intensità, pressing e mentalità offensiva saranno punti cardine.

Molto dipenderà dal lavoro sul campo e dai risultati ottenuti. Amorim sarà chiamato a restituire entusiasmo e ambizione all'ambiente milanista. Intanto Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "I problemi nascono quando viene mandato a casa Maldini, che dopo anni ha riportato identità, milanismo e risultati. Il fatto di mandarlo via è stato un errore clamoroso. Non puoi inventarti i ruoli, serve gavetta. Io non avrei mandato via Maldini. Poi una volta individuato un allenatore, che non è un problema se sia italiano o straniero, va supportato, dargli tempo".