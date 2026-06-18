Baiano: "Il Milan è una barzelletta. E mi metto nei panni dei tifosi che vivono tutto questo"

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Francesco Baiano, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Se prendi l'allenatore e poi prendi un ds che la pensa diversamente, c'è subito casino"

Il Milan è pronto a intraprendere una nuova strada. Per avviare un progetto innovativo, il club rossonero ha individuato in Ruben Amorim il tecnico più adatto a guidare il cambiamento.

L'ultima stagione ha lasciato molte ombre tra risultati deludenti e prestazioni poco brillanti. Per questo la società punta a una svolta netta. Amorim porta l'esperienza accumulata al Manchester United e una filosofia moderna.

La tifoseria segue con attenzione i primi sviluppi. Serviranno equilibrio e pazienza per permettere al progetto di maturare. Aggressività, pressing e coraggio saranno aspetti centrali del nuovo percorso.

Il giudizio finale arriverà dal campo. Amorim sarà chiamato a rilanciare il Milan e a restituire entusiasmo all'ambiente. Intanto Francesco Baiano, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Se prendi l'allenatore e poi prendi un ds che la pensa diversamente, c'è subito casino. Nel calcio si devono fare le cose come si deve. E' una barzelletta, e mi metto nei panni dei tifosi che vivono tutto questo...".