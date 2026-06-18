Il Milan e l'ok dei futuri dirigenti ad Amorim. Ravezzani: "Gerry il Fenomeno avrebbe fatto lavorare gratis tutti quegli ingenui che poi gli hanno detto no"

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Fabio Ravezzani ha detto la sua su Gerry Cardinale dopo il mancato arrivo al Milan di Krosche come nuovo direttore tecnico del club rossonero

In casa rossonera ha fatto molto rumore il mancato arrivo in società come nuovo responsabile dell'area tecnica milanista di Markus Krosche, il quale, secondo quanto fatto filtrare dal Milan, aveva dato anche lui la sua approvazione per lo sbarco di Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo. In merito a questi fatti, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X:

"Secondo la comunicazione del Milan tutti i candidati contattati per diventare manager della squadra avevano detto che Amorim era l’allenatore ideale. Gerry il Fenomeno dunque avrebbe fatto lavorare gratis tutti quegli ingenui che poi gli hanno detto no. Geniale (la comunicazione)".