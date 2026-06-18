Modric e il rigore causato contro l'Inghilterra. Il croato fa mea culpa: "Non l'ho visto purtroppo, è stata una disattenzione"

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Il centrocampista rossonero Luka Modric ha commentato la sconfitta della sua Croazia nel primo match del Mondiale contro l'Inghilterra

Luka Modric, capitano della Croazia, ha commentato così nel post-partita la sconfitta della sua nazionale contro l'Inghilterra nella gara di esordio al Mondiale: "Il primo tempo della partita è stato abbastanza equilibrato, ma abbiamo subito di nuovo dei gol evitabili. Tuttavia, siamo riusciti a rimontare due volte. Però, non appena è iniziato il secondo tempo, abbiamo subito il terzo gol, che ci ha definitivamente demoralizzato, non avevamo più la forza per reagire una terza volta - riporta Sportske Novosti -. Ci sono state delle cose positive nel primo tempo. Il terzo gol ci ha davvero demoralizzati. Non abbiamo saputo reagire, loro hanno creato molte occasioni, soprattutto su calci piazzati, dove abbiamo sofferto ancora una volta. Ma vabbè, abbiamo sei giorni per sistemare tutto, sono sicuro che ci riusciremo e che andrà molto meglio.

Il rigore che ho causato? C'era il rigore, l'ho calciato con noncuranza. Sì, l'ho toccato un po', abbastanza da far fischiare all'arbitro il rigore. Non l'ho visto purtroppo, è stata una disattenzione. Ma vabbè, siamo andati avanti. Siamo riusciti a rimontare due volte, il terzo gol ci ha uccisi. Dobbiamo voltare pagina, abbiamo altre due partite, sono sicuro che andrà meglio, che raggiungeremo l'obiettivo minimo, passare il turno.

Il penalty è stato fatto ripetere? Non lo so, dicono che Livaković sia uscito un po'. A volte guardano ogni minimo dettaglio, a volte no, purtroppo l'hanno guardato e l'hanno rimandato a sparare di nuovo. È un peccato. Non posso commentare perché non ho visto se è stato rimandato indietro o meno".