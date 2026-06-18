Tiribocchi e lo scetticismo su Amorim: "Lo capisco, ma questo progetto può diventare interessante con la pazienza e il tempo"
A Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, allo stand Tombolini era presente anche Simone Tiribocchi, ex attaccante, il quale ha rilasciato queste parole a Tuttomercatoweb.com sull'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan e sul futuro dell'attacco rossonero:
Milan: c'è scetticismo su Amorim...
"Capisco: negli ultimi anni i rossoneri hanno cambiato tanti allenatori. La società è stata bocciata e c'è da rifarla, però questo progetto può diventare interessante con la pazienza e il tempo. Certo, se in cinque mesi vuoi vincere lo scudetto allora è molto complicato".
Su chi si può scommettere tra gli attaccanti della prossima stagione?
"Credo che Santi Gimenez se resta al Milan potrà essere interessante e farà gol. Sarebbe un bel rilancio per lui e per i rossoneri".
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