Damiani sul Milan: "Ci troppo troppe teste pensanti e questo crea grande confusione"
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani ha commentato così il momento del Milan che è ancora senza dirigenza, mentre per la panchina ha deciso di affidarsi a Ruben Amorim: "Sono in tanti e ad essere troppi poi si fa confusione. Spero che ci siano meno teste pensanti, altrimenti si fa confusione. Amorim? Lui mi piace. Potrà fare bene".
Damiani ha poi detto la sua sull'assenza dell'Italia al Mondial che si stanno giocando in Messico, Stati Uniti e Canada: "Che effetto fa non vedere l'Italia al Mondiale? Triste. Per il calcio italiano, per tutto il movimento. Ormai il nostro calcio è in mano a proprietà straniere e a calciatori stranieri e questo è il risultato. Bisognerebbe partire dai settori giovanili. Nelle primavere vorrei vedere tanti italiani".
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