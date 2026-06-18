Milan, riparte il casting per il dt: in risalita le quotazioni di Boto, in corsa anche Ozek e Ayto

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Dopo il no dell'Eintracht Francoforte per Krosche, il Milan ha ripreso la ricerca del nuovo direttore tecnico. Ci sono tre candidati

Intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha spiegato che dietro al no dell'Eintracht Francoforte al passaggio di Markus Krosche (e del suo braccio destro Timmo Hardung) c'è il fatto che ai tedeschi non sono piacute le modalità con cui il Milan ha provato a prenderlo. Ha dato fastidio poi anche il fatto che fosse stato trovato un accordo a loro insaputa e che il Diavolo non avesse intenzione di pagare nessun indennizzo per liberare Krosche.

E così a questo punto deve ripartire il casting per trovare il nuovo head of football del club di via Aldo Rossi. Al momento le piste più calde sono tre: Devin Ozek, attualmente senza squadra dopo l'addio al Fenerbahçe, José Boto, attuale dirigente del Flamengo le cui quotazioni sono in risalita e che conosce già Ruben Amorim dai tempi del Benfica (quando lui era dirigente e il nuovo allenatore rossonero era ancora un calciatore), e Jason Ayto, ex di Arsenal e Brighton.