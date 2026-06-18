Milan, idea Zaniolo per l'attacco? Ieri il suo agente è stato in sede

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Nella giornata di ieri, l'agente di Niccolò Zaniolo, attaccante che l'Udinese ha da poco riscattato dal Galatasaray, è stato avvistato a Casa Milan

Nonostante manchi ancora tutta la dirigenza sportiva, con la scelta del nuovo allenatore che sarà Ruben Amorim, iniziano ad essere accostati i primi giocatori sul mercato anche al Milan in vista della prossima stagione. La rosa attuale, che ha fallito la qualificazione in Champions League perdendo l'ultima partita contro il Cagliari già salvo, deve essere rinforzata in tutti i reparti con elementi che potranno essere utili al 3-4-2-1 del tecnico portoghese. Secondo quanto riferisce Tuttosport, per l'attacco attenzione anche alla pista che porta a Niccolò Zaniolo, il cui agente è stato avvistato nella giornata di ieri a Casa Milan. L'attaccante è stato riscattato nei giorni scorsi dall'Udinese che lo ha preso a titolo definitivo dal Galatasaray.

ZANIOLO RISCATTATO DALL'UDINESE, MA C'E' IL NODO INGAGGIO: LE PAROLE DELL'AGENTE

Ok il riscatto, ma l'ex giocatore della Roma non sembra essere contento dell'ingaggio che percepisce in questo momento come ha rivelato nei giorni scorsi il suo agente Claudio Vigorelli al sito di Gianluca Di Marzio: "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta. Quel che posso dire è che, sportivamente, il matrimonio tra Zaniolo e l'Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti".

ZANIOLO NEL NUOVO MILAN DI AMORIM

Quella che si è conclusa meno di un mese fa è stata una stagione assolutamente positiva per Zaniolo che ha trascinato l'Udinese con sei gol tra Serie A e Coppa Italia. Nel nuovo Milan di Amorim, che giocherà con due trequartisti alle spalle del centravanti, potrebbe fare comodo un mancino come l'ex Roma che conosce già bene il campionato italiano e che potrebbe essere utile anche per la questione delle liste. Con la maglia della squadra friulana, dopo alcune stagioni complicate in giro in prestito, Zaniolo si è finalmente ritrovato e fatto vedere diversi sprazzi del grande talento che aveva messo in mostra alla Roma prima di rompersi per due volte il legamento crociato del ginocchio.