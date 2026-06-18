Diavolo ancora senza dirigenza. CorSera: "Krosche e Hardung: i signori no del Milan"
Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Krosche e Hardung: i signori no del Milan". Sembrava imminente l'arrivo di Markus Krosche come responsabile dell'area tecnica rossonero e di Timmo Hardung come direttore sportivo, ma il loro club, l'Eintracht Francoforte, ha bloccato la loro partenza. Il club tedesco non ha apprezzato il modus operandi del Diavolo e il fatto di non essere stato avvisato dell'accordo raggiunto dai due dirigenti con la società di via Aldo Rossi.
E ora? Il Milan dovrà riprendere la sua ricerca. Da capire se andranno su un profilo già contattato nelle scorse settimane come Devin Ozek e Ramon Planes o se andranno su una nuova pista, come per esempio quella che porta a José Boto del Flamengo. Non è da escludere però anche un altro scenario, vale a dire la tentazione di Zlatan Ibrahmovic di promuovere l'amico Jovan Kirovski, attuale dirigente del Milan Futuro. Va però fatta una precisazione: l'americano non potrebbe però ricoprire il ruolo di ds in quanto lo scorso anno non ha completato il corso all'Unisalento e non ha quindi sostenuto l'esame a Coverciano.
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