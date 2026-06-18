Leao torna a parlare del suo futuro: l'arrivo di Amorim "blocca" La cessione del portoghese?

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Le parole di Rafa Leao dopo il pareggio del suo Portogallo contro il Congo. L'esterno rossonero potrebbe restare con l'arrivo di mister Amorim?

Rafael Leao è tornato a parlare così ieri sera dopo il pareggio deludente del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. Non una bella partita per il rossonero, subentrato al 71' senza lasciare particolari tracce. Di seguito le sue considerazioni nel post gara:

Sul suo futuro

"Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro".

Un ingresso in campo "Molle"

"Molle in che senso? Ho cercato di dare il massimo come sempre, ci sono partite cosi, se non faccio un gol o un assist non vuol dire che sono molle. Ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti. Io cercherò sempre di puntare e alle volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”.