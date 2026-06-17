Scaroni: "Amorim? Confido nel magic touch di Cardinale”

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Le considerazioni di Paolo Scaroni, riportate così da ANSA direttamente dall'ultimo TG Regionale in merito all'arrivo di Amorim al Milan

Sembra davvero mancare serenità e chiarezza nel progetto tecnico del Milan. Sì, perchè giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un amministratore delegato, un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. L'arrivo di Ruben Amorim, senza un direttore sportivo mette in allarme anche quello che sarà il mercato dei rossoneri in questa estate. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Nonostante tutto questo caos, il presidente del Milan Paolo Scaroni si è visto soddisfatto della scelta di Amorim e dell'operato di Cardinale:.

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - "So che Gerry Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con grande interesse. Io poi confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg Regionale commentando l'arrivo di Rubén Amorim sulla panchina rossonera. "Ho fiducia che inizierà tutto su un piede nuovo", ha poi aggiunto Scaroni. (ANSA).