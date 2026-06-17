Sabatini avvisa Cardinale: “Amorim è bravo, ma ha bisogno dei giocatori”

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Sabatini afferma che Amorim è un bravo allenatore però ha bisogno dei giocatori.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim e di quello che serve al portoghese per la prossima stagione. Queste le sue parole.

"Ora tutti a dire il calcio di Amorim va bene, è bravo. Ripeto, con lo Sporting Lisbona ho visto delle grandi prestazioni anche due grandi titoli, due titoli in Portogallo che li vincono sempre Benfica e Porto, invece lo Sporting c'è riuscito con Amorim la guida, però poi vai a vedere quello quello Sporting era una grande squadra, non è che era una banda di sconosciuti raccattati per poi giocare alla domenica, trovarsi e vincere lo scudetto, quindi ci vuole la squadra, caro Cardinale".