Leao: "Se non faccio gol o assist non vuol dire che io sia uno molle"

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Le parole di Rafael Leao alla Gazzetta dello Sport dopo il pareggio del suo Portogallo contro il Congo. Al milanista è stato imputato di essere un po' molle

Le parole di Rafa Leao alla Gazzetta dello Sport dopo il pareggio deludente del suo Portogallo contro la Rep. Democratica del Congo. Al portoghese è stato imputato di essere troppo “Molle”. Queste le sue dichiarazioni:

Non ti sembra di essere entrato in campo un po’ molle forse?

“Molle in che senso? Ho cercato di dare il massimo come sempre, ci sono partite cosi, se non faccio un gol o un assist non vuol dire che sono molle. Ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti. Io cercherò sempre di puntare e alle volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”.