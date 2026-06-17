News Milan ufficialmente fuori dal Settlement Agreement: il comunicato della UEFA

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Il Milan è fuori dal Settlement Agreement UEFA avendo adempiuto ai suoi obblighi nei confronti dell'ente di Nyon: il comunicato

La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato sullo stato di salute di alcune squadre europee con un report sui vari Settlement Agreement stipulati negli anni precedenti. Il Milan ha adempiuto a tutti i suoi obblighi ed è fuori dal regime controllato di Nyon. Di seguito il comunicato integrale:

"La Prima Sezione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha completato la valutazione dei club soggetti a un accordo transattivo che prevedeva il rispetto di specifici obiettivi di ricavi calcistici nella stagione 2025/26.

Nel condurre la propria valutazione, la Prima Sezione del CFCB ha tenuto conto del crollo significativo e inaspettato dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali che ha colpito i club francesi nella stagione 2025/26 e che continua a colpirli nella stagione 2026/27.

L’Olympique de Marseille (FRA) non ha raggiunto l’obiettivo finale previsto dall’accordo transattivo, non avendo rispettato la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26 (ovvero nei periodi di riferimento che si concludono nel 2023, 2024 e 2025). Tenendo conto della portata limitata della violazione, nonché del suddetto crollo dei ricavi da diritti televisivi nazionali, la Prima Sezione del CFCB ha inflitto al club le seguenti misure disciplinari:

- l’esclusione dalla prossima competizione per club UEFA alla quale il club si qualificherebbe nelle prossime tre (3) stagioni, a meno che il club non rispetti l’obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella stagione 2026/27;

- una restrizione alla possibilità di iscrivere nuovi giocatori nella Lista A nelle competizioni UEFA per la stagione 2026/27; e

- una multa di 6 milioni di euro.

La Prima Sezione del CFCB ha inoltre accertato che l’Olympique de Marseille ha violato la regola sul costo della rosa, avendo dichiarato un rapporto di costo della rosa superiore al 70% per l’anno solare 2025. Tenuto conto dell’eccedenza del costo della rosa, al club è stata inflitta un’ulteriore sanzione di 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i club ancora soggetti a un accordo transattivo, l’AS Roma (ITA) ha leggermente sforato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario che si conclude nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre riportato un rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club è stata inflitta una sanzione aggiuntiva di 4 milioni di euro.

Infine, l’AC Milan (ITA), l’AS Monaco FC (FRA), il Beşiktaş JK (TUR), l’FC Internazionale Milano (ITA), il Paris Saint-Germain (FRA), il Royal Antwerp FC (BEL) e il Trabzonspor A.Ş. (TUR) hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo di transazione rispettando la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di rendicontazione che si concludono nel 2023, 2024 e 2025) e sono quindi usciti dal regime di transazione.

La CFCB continuerà a monitorare i club che rimangono soggetti all’accordo di transazione durante la stagione 2026/27".