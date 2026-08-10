Ramazzotti: "Maignan e Rabiot elementi fondamentali: non sono in vendita"

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Nonostante il rientro molto posticipato dalle vacanze, Maignan e Rabiot non sono in vendita e anzi sono ritenuti elementi chiave del Milan

La notizia della data posticipata del rientro degli ultimi due reduci dal Mondiale, i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, ha ricevuto un'accoglienza differente. Una frangia dei tifosi rossoneri è preoccupata che possa essere anche un indizio per una possibile partenza ma Andrea Ramazzotti, collega della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha fatto chiarezza su questo punto ribadendo la centralità dei due transalpini nel progetto rossonero.

MAIGNAN E RABIOT ELEMENTI FONDAMENTALI: NON SONO IN VENDITA

Le parole di Andrea Ramazzotti su Maignan e Rabiot: "Sono considerati due elementi fondamentali nello scacchiere rossonero e hanno due contratti lunghi con il Milan: il centrocampista fino al 2028, il portiere fino al 2031. Ufficialmente non sono arrivate proposte per loro in via Aldo Rossi e non sono in vendita. A riguardo la dirigenza non ha aperto alle loro partenze. Resta da vedere se succederà qualcosa nei prossimi giorni e con quale umore torneranno i due, già delusi dopo la mancata qualificazione alla Champions"