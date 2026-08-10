Definito il tabellone di Coppa Italia: contro chi e quando gioca il Milan

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Il tabellone della Coppa Italia è stato definito: il prossimo weekend i Trentaduesimi, il Milan entra in campo agli ottavi

Dopo le vittorie di Catania e Ascoli, rispettivamente contro Vicenza e Potenza, ieri si sono giocate anche le altre due gare del Turno Preliminare della Coppa Italia che hanno permesso al tabellone completo di definirsi: il weekend prossimo si parte con i Trentaduesimi di Finale. Nella serata di ieri l'Arezzo ha battuto 2-0 l'Union Brescia e affronterà il Cagliari; nell'altra partita vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna per 5-3 con i campani che giocheranno contro la Fiorentina.

COPPA ITALIA, QUANDO E CONTRO CHI GIOCA IL MILAN

L'anno scorso il Milan cominciò addirittura dai Trentaduesimi di Finale, il turno che si gioca settimana prossima, e dopo aver sconfitto Bari e Lecce, venne eliminato agli ottavi in casa della Lazio. Quest'anno i rossoneri, essendo arrivati quinti in campionato, hanno riconquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale che si giocheranno nelle settimane del 2 o del 13 dicembre oppure del 13 gennaio. Il Milan sfiderà una tra queste quattro squadre: Torino-Carrarese oppure Monza-Avellino. Ai quarti di finale possibile incrocio con il Como, in semifinale con Inter o Bologna.