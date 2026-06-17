Di Marzio: “Trattativa ai dettagli per Guernier, giocatore atteso a Milano nelle prossime ore”
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Gianluca Di Marzio rivela che il classe 2007 del Birmingham Guernier vestirà la maglia rossonera il prossimo anno e che il giovane è atteso a Milano nelle prossime ore.
Come rivela Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, la trattativa per Aurelien Guernier del Birmingham è ai dettagli e che il giocatore è atteso in città nelle prossime ore. Il nuovo colpo rossonero, classe 2007, è un'ala sinistra, all'occorrenza anche trequartista, che quest'anno in Premier League U18 ha giocato 7 partite e ha messo a segno due assist mentre in Premier League 2 ha realizzato 3 gol e 1 assist in 15 apparizioni.
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