Moretto su Krosche: "All'Eintracht non vogliono proprio trattare ora"

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L'Eintracht Francoforte non vuole saperne nulla: Krosche non si muove e non andrà al Milan. Le ultime di Matteo Moretto sul dirigente

Matteo Moretto, rispondendo ad un utente su X, fa il punto della situazione su Markus Krosche, dirigente conteso tra Eintracht Francoforte e Milan. I tedeschi, infastiditi per il modus operandi dei rossoneri, non sono più disposti a trattare l'uscita del dirigente.

"La situazione è che il Milan dava per garantito l’arrivo di Markus Krösche. Mi sono esposto per quello. Che se ne dica, si può smentire quanto si vuole, ma Markus Krösche aveva un accordo verbale chiuso con Cardinale e l’allenatore è stato scelto su avvallo del dirigente tedesco. Il problema è che per le modalità e le tempistiche della vicenda, l’Eintracht non ne vuole sapere, nemmeno sotto compensazione. Da quando è uscita la notizia in avanti la cosa è andata ‘spegnendosi’. Non vogliono proprio trattare ora. Credono che il Milan gli abbia mancato di rispetto per timing e modalità e a questo punto della programmazione della stagione non vogliono assolutamente privarsi di lui".